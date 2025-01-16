Больше трети гостей игорных зон в праздники выбрали Сочи

Игорная зона «Красная Поляна» в прошедшие праздники приняла около 38,6% от общего турпотока российских казино. Сочинское казино стало лидером по количеству гостей в январские каникулы, пишет РБК Краснодар со ссылкой на Ассоциацию операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС). Общий турпоток игорных зон вырос на 11%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С 1 по 8 января 2025 года игорные зоны страны приняли 97,5 тыс. гостей. Это рекорд за последние годы. Больше всех обслужила «Красная Поляна» – 37,6 тыс. туристов. Это на 1,8% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

На втором месте среди игорных зон РФ «Сибирская Монета», которая приняла 30,5 тыс. гостей. Остальные казино в период январских праздников приняли не более 15 тыс. гостей каждая.

В «Красной Поляне», в частности, почти 13,8 тыс. гостей приняла концертно-развлекательная площадка RED ARENA. Это в два раза больше, чем в 2024 году.

Вячеслав Рыжков