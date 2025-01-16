Индекс Мосбиржи резко вырос на открытии торгов

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) в начале торговой сессии рос на 2,05%. По состоянию на 10:48 он достигал 2897,5 пункта (+1,92%). Индекс РТС также поднимается на 1,93%, до 887,94 пункта. Курс юаня растет на 0,05%, до 13,9 руб.

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В лидерах роста акции «Транснефти» (на 1,07%, до 1179 руб.), «Сургутнефтегаза» (на 0,79%, 24,14), HeadHunter (0,7%, 3767), «Европлана» (0,68%, 700), «Татнефти» (0,52%, 674,1). Падают акции ПИК (на 1,87%, до 518,3 руб.), Совкомфлота (–1,1%, до 86,64), «Мечела» (–1,05%, 112,7), «ВК» (–1%, 335,2), АО «Система» (–0,86%, 15,27).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Вчера, 15 января, индекс Мосбиржи впервые с 14 августа 2024 года превысил 2900 пунктов. Он вернулся к более высоким показателям после того, как Центробанк 20 декабря решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

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