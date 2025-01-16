Прокуратура проверяет задержку нижегородских поездов 15 января

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки движения пригородных поездов на заволжском направлении вечером 15 января 2025 года, рассказали в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По предварительным данным, задержки случились из-за технической неисправности электропоезда на перегоне Нижний Новгород Московский — Костариха.

Задержка электрички №6414 «Нижний Новгород — Заволжье» составила 1 час 42 минуты, еще шести — от 30 минут до полутора часов.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в ноябре на том же направлении были задержки движения из-за технических работ на перегоне станций Балахна — Правдинск.

Галина Шамберина