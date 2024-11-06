Прокуратура начала проверку из-за задержки электричек на заволжском направлении
Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки движения пригородных поездов на заволжском направлении Горьковской железной дороги. По информации ведомства, задержка произошла утром 6 ноября.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В прокуратуре добавили, что нарушение расписания движения связано, по предварительным данным, с техническиими работами на перегоне станций Балахна – Правдинск.
Это уже второе нарушение расписания движения поездов в Нижегородской области за последние дни. 4 ноября оно произошло из-за затруднения движения грузовых составов на участке пути Сергач – Вековка.