Прокуратура начала проверку из-за задержки электричек на заволжском направлении

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки движения пригородных поездов на заволжском направлении Горьковской железной дороги. По информации ведомства, задержка произошла утром 6 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В прокуратуре добавили, что нарушение расписания движения связано, по предварительным данным, с техническиими работами на перегоне станций Балахна – Правдинск.

Это уже второе нарушение расписания движения поездов в Нижегородской области за последние дни. 4 ноября оно произошло из-за затруднения движения грузовых составов на участке пути Сергач – Вековка.

Галина Шамберина