«Макфа» объявила аукцион на поставку муки на 609,3 млн рублей

АО «Макфа» (принадлежит РФ в лице Росимущества) объявила электронный аукциона на изготовление и поставку пшеничной муки Начальная цена составляет 609,3 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, поставщик должен изготовить и поставить заказчику пшеничную муку высшего сорта должна фасованную по 1 и 2 кг в упаковки с фирменным дизайном АО «Макфа». Товар будет поставляться в течение этого года: с даты заключения контракта до 31 декабря. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 по 30 января. Итоги подведут 4 февраля.

Необходимость закупки муки в имеющей собственное мукомольное производство «Макфе» объяснили растущим спросом и загрузкой мощностей. «Закупка АО “Макфа” готовой пшеничной муки у других производителей связана с наращиванием компанией объемов продаж муки как на внутреннем, так и внешнем рынке, интерес покупателей к продукции стабильно высок. На фоне повышения объемов продаж собственные производственные мощности компании по производству муки полностью загружены, поэтому производится закуп муки у других производителей для удовлетворения покупательского спроса»,— сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе компании. В «Макфе» подчеркивают, что специалисты по качеству «жестко контролируют качество муки согласно государственным стандартам и регламентам, а также внутреннему стандарту качества, действующему в компании».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в прошлом году АО «Макфа» и еще 26 связанных с ней компаний по иску Генпрокуратуры РФ и решению Центрального района суда Челябинска были изъяты из частной собственности и переданы государству. По мнению истца, бывший губернатора Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов, как основные бенефициары бизнеса, на протяжении многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения: работая в органах государственной власти, они продолжали владеть и управлять компаниями через родственников и доверенных лиц.