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Суд вновь отказал в УДО сыну росгвардейца, устроившему смертельное ДТП на Урале

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы по условно-досрочному освобождению (УДО) сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, который стал виновником смертельного ДТП в Екатеринбурге, сообщили в облсуде.

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

ДТП произошло 4 августа 2019 года в центре города. В тот день Владимир Васильев вместе с друзьями выпивал в квартире знакомого на улице 40-летия Комсомола. Там он взял ключи от Kia Rio, которая принадлежала его знакомому. Вместе с другим приятелем Владимир Васильев поехал к себе домой за алкоголем. Рано утром он на высокой скорости врезался в Lada с наклейкой такси Uber, которая стояла на перекрестке на красном сигнале светофора. В результате аварии на месте скончались таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

В марте 2021 года Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил Владимира Васильева к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима, в сентябре 2023 года облсуд смягчил наказание до 8 лет и 11 месяцев лишения свободы. В марте прошлого года суд удовлетворил ходатайство Васильева об УДО, в конце мая Верховный суд Чувашии отменил данное постановление. В ноябре Ленинский районный суд Нижнего Тагила отклонил ходатайство адвоката об УДО.

Ирина Пичурина

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