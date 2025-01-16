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Из Уфы запустят дополнительные авиарейсы в Таиланд

Авиакомпания Red Wings с 17 января открывает программу полетов из аэропорта Уфы в Пхукет (Тайланд), сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ

Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ

Рейсы планируют выполнять один раз в 10–11 дней на самолетах Boeing 777-200 вместимостью 412 пассажиров. Полет длится 8 часов15 минут.

Также в Пхукет и в Утапао (курорт Паттайи) в Таиланде продолжат выполнять прямые рейсы самолеты авиакомпании Azur Air, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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