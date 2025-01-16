Из Уфы запустят дополнительные авиарейсы в Таиланд
Авиакомпания Red Wings с 17 января открывает программу полетов из аэропорта Уфы в Пхукет (Тайланд), сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ
Рейсы планируют выполнять один раз в 10–11 дней на самолетах Boeing 777-200 вместимостью 412 пассажиров. Полет длится 8 часов15 минут.
Также в Пхукет и в Утапао (курорт Паттайи) в Таиланде продолжат выполнять прямые рейсы самолеты авиакомпании Azur Air, отмечается в сообщении.