Из Уфы запустят дополнительные авиарейсы в Таиланд

Авиакомпания Red Wings с 17 января открывает программу полетов из аэропорта Уфы в Пхукет (Тайланд), сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ

Рейсы планируют выполнять один раз в 10–11 дней на самолетах Boeing 777-200 вместимостью 412 пассажиров. Полет длится 8 часов15 минут.

Также в Пхукет и в Утапао (курорт Паттайи) в Таиланде продолжат выполнять прямые рейсы самолеты авиакомпании Azur Air, отмечается в сообщении.

Майя Иванова