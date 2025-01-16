Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая обслужил в 2024 году 5,369 млн пассажиров, что на 3,9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиропоток аэропорта Казани вырос почти на 4% в 2024 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Пассажиропоток аэропорта Казани вырос почти на 4% в 2024 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

За год пассажиропоток вырос на 201 тыс. человек: в 2023 году аэропорт обслужил 5,168 млн пассажиров.

Среди самых востребованных внутренних направлений лидируют рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Новосибирск и Сочи. Среди международных маршрутов лидируют полеты в турецкие Анталью и Стамбул, а также в Дубай (ОАЭ) и египетский Шарм-эль-Шейх.

Для сравнения, аэропорт Бегишево в Нижнекамске в 2024 году обслужил 693 тыс. пассажиров, что на 6% больше, чем в 2023 году.

Анар Зейналов