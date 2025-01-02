В 2024 году аэропорт Бегишево обслужил более 693 тыс. пассажиров

По итогам 2024 года аэропорт Бегишево в Нижнекамске обслужил более 693 тыс. пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Результаты 2024 года на 6% превышают показатель предыдущего года. Наиболее загруженным месяцем стал июль, когда аэропорт Бегишево за 31 день обслужил более 75 тыс. пассажиров.

В 2024 году больше всего граждан воспользовались авиарейсами в Москву. В список наиболее популярных направлений также вошли Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Анталья.

Диана Соловьёва