В Кизеловском округе продлили выплаты уходящим на СВО контрактникам

Депутаты Кизеловской думы продлили до конца 2025 года единовременную выплату в размере 50 тыс. руб. для контрактников, уходящих на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Средства будут выплачиваться из резервного фонда администрации округа.

Ранее решение о продлении выплат контрактникам приняли депутаты дум Кунгурского, Чернушинского, Октябрьского и Чайковского округов.