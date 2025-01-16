обновлено 08:11
В Кизеловском округе продлили выплаты уходящим на СВО контрактникам
Депутаты Кизеловской думы продлили до конца 2025 года единовременную выплату в размере 50 тыс. руб. для контрактников, уходящих на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Средства будут выплачиваться из резервного фонда администрации округа.
Ранее решение о продлении выплат контрактникам приняли депутаты дум Кунгурского, Чернушинского, Октябрьского и Чайковского округов.