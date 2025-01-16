Польша высказала готовность организовать конференцию по восстановлению Украины

Польша может стать организатором третьей международной конференции по восстановлению Украины. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск после прошедших в Варшаве переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Трансляцию выступления вел местный телеканал TVP Info.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

«Я надеюсь, что вместе мы убедим наших партнеров в том, что Польша является правильным партнером в этом процессе»,— заявил Туск на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Польский премьер также заявил, что в Варшаве ожидают «открытия первого переговорного кластера» с Украиной по вопросу вступления этой страны в ЕС.

Первая международная конференция по восстановлению Украины прошла 4 июля 2022 года в швейцарском Лугано. Ожидается, что следующая встреча в таком формате будет организована в Риме 10–11 июля 2025 года.

Подробнее о возможности урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Украинский мир поспешает медленно».