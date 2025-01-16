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Коммерсантъ FM
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На программу «Время героев» подано более 17,5 тыс. дополнительных заявок

Свыше 17,5 тыс. человек направили заявки на участие в дополнительном наборе программы «Время героев». Соответствующее заявление ректора Президентской академии, генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова размещено в Telegram-канале программы. До завершения дополнительного набора осталось девять дней.

Господин Комиссаров отметил, что число зарегистрировавшихся участников программы с учетом основного потока превысило 61 тыс. Для участия в отборе нужно пройти тестирование в пункте дистанционной оценки, предварительно направив заявку с помощью сайта или на почту образовательного проекта.

Согласно размещенной на на сайте программы информации, 18 участников основного потока были назначены на ответственные должности. В их числе полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев и другие.

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Подробнее — в материале «Ъ» «Героев переводят на местное время».

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