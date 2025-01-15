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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Россия и Украина ведут переговоры о защите ядерных объектов

Россия и Украина ведут в Катаре «ограниченные переговоры» о принципах защиты ядерных объектов от нападений». Об этом говорится в статье агентства Bloomberg. Отмечается, что в настоящее время переговоры между Москвой и Киевом ограничиваются лишь вопросом обмена пленными и возвращением детей.

Источник агентства уточнил, что стороны обсуждают, частности, условия России, которые предусматривают сохранение контроля над занятыми украинскими территориями, а также Крымским полуостровом.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Киев в случае возможных переговоров должен иметь сильную позицию.

Будущий спецпредставитель США по Украине Кит Келлог, в свою очередь, говорил, что избранный американский президент Дональд Трамп стремится установить мир как можно скорее, однако вместе с тем «хочет спасти Украину и ее суверенитет», поэтому не намерен идти на уступки Москве в вопросе мирного урегулирования.

Подробнее о возможности урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Украинский мир поспешает медленно».

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