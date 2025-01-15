Задержанный в Португалии россиянин Андрюнин отказался от консульской помощи

Глава криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин, которого задержали в Португалии по запросу США, отказался от помощи посольства России в республике. Как рассказали «РИА Новости» в диппредставительстве, они получили письмо от его адвоката, где задержанный «просил не беспокоиться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Андрюнин

Фото: CoinDesk / youtube.com Алексей Андрюнин

Фото: CoinDesk / youtube.com

В посольстве заявили, что российские дипломаты с момента задержания пытались оказать посильную помощь соотечественнику и добивались встречи с ним. Они подчеркнули, что продолжат держать ситуацию под контролем и будут готовы оказать помощь при необходимости.

«Все, что нужно для защиты прав российских граждан, мы всегда и неизменно делаем»,— подчеркнули в посольстве.

Алексея Андрюнина задержали в Португалии по запросу США в октябре 2024 года. Как сообщал американский Минюст, он обвиняется в мошенничестве, сговоре с целью отмывания средств и манипуляции рынком. Вместе с ним по тем же обвинениям задержали директора Gotbit по маркетингу Федора Кедрова, а также директора компании по продажам Кави Джалили.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Финансист" повторился на крипторынке».