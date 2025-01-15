Глава правительства Запорожской области Ирина Гехт ушла с должности

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что председатель регионального правительства Ирина Гехт покинула пост. Кто будет назначен на ее должность, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Гехт в 2019 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ирина Гехт в 2019 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Евгений Балицкий добавил в Telegram-канале, что Ирина Гехт ушла с должности главы правительства региона в связи с переходом на другое место работы. Он также написал, что под ее руководством правительство Запорожской области показало хорошие результаты по важнейшим направлениям жизнедеятельности.

Ирина Гехт возглавила правительство Запорожской области в мае 2024 года. До этого она была первым вице-премьером Челябинской области. С 2014 по 2019 год она также была сенатором в Совфеде от региона.

Сегодня утром, 15 января, о своей отставке объявил мэр запорожского Энергодара Эдуард Сеновоз. Решение он объяснил «новыми задачами», которые перед ним ставит концерн «Росэнергоатом».