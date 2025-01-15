Глава правительства Запорожской области Ирина Гехт ушла с должности
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что председатель регионального правительства Ирина Гехт покинула пост. Кто будет назначен на ее должность, он не уточнил.
Ирина Гехт в 2019 году
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Евгений Балицкий добавил в Telegram-канале, что Ирина Гехт ушла с должности главы правительства региона в связи с переходом на другое место работы. Он также написал, что под ее руководством правительство Запорожской области показало хорошие результаты по важнейшим направлениям жизнедеятельности.
Ирина Гехт возглавила правительство Запорожской области в мае 2024 года. До этого она была первым вице-премьером Челябинской области. С 2014 по 2019 год она также была сенатором в Совфеде от региона.
Сегодня утром, 15 января, о своей отставке объявил мэр запорожского Энергодара Эдуард Сеновоз. Решение он объяснил «новыми задачами», которые перед ним ставит концерн «Росэнергоатом».