Глава Энергодара Эдуард Сеновоз покидает свой пост

Глава администрации города Энергодар, который является городом-спутником Запорожской АЭС, Эдуард Сеновоз объявил, что покидает свой пост. Отставку он объяснил «новыми задачами», которые ставит перед ним концерн «Росэнергоатом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Сеновоз

Фото: telegram-канал Эдуарда Сеновоза Эдуард Сеновоз

Фото: telegram-канал Эдуарда Сеновоза

«Все эти годы новейшей истории города мы вместе преодолевали вызовы и строили будущее Энергодара. В непосредственной близости к линии боевого соприкосновения наш город живет, иногда вопреки внешним угрозам, создает все необходимые институты и инфраструктуру в соответствии с законами РФ»,— написал господин Сеновоз в Telegram-канале.

Эдуард Сеновоз считает, что все задачи, поставленные «Росэнергоатомом» при его назначении главой Энергодара, на данный момент выполнены. «В городе были отремонтированы многие социальные объекты — и эта работа продолжается. Мы видим, как успешно развивается в Энергодаре сфера услуг и предпринимательство, расширяются возможности в области здравоохранения»,— пояснил он.

В ближайшее время депутаты горсовета рассмотрят заявление о досрочном прекращении полномочий Эдуарда Сеновоза. Тогда же будет назначен исполняющий обязанности главы Энергодара. Действующая администрации города во главе с первым заместителем главы Энергодара Максимом Пуховым продолжит работу после отставки господина Сеновоза.

Администрацию Энергодара господин Сеновоз возглавил в декабре 2022 года. За два месяца до назначения президент России Владимир Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС под управление «Росэнергоатома».