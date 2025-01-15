Глава Энергодара Эдуард Сеновоз покидает свой пост
Глава администрации города Энергодар, который является городом-спутником Запорожской АЭС, Эдуард Сеновоз объявил, что покидает свой пост. Отставку он объяснил «новыми задачами», которые ставит перед ним концерн «Росэнергоатом».
Эдуард Сеновоз
Фото: telegram-канал Эдуарда Сеновоза
«Все эти годы новейшей истории города мы вместе преодолевали вызовы и строили будущее Энергодара. В непосредственной близости к линии боевого соприкосновения наш город живет, иногда вопреки внешним угрозам, создает все необходимые институты и инфраструктуру в соответствии с законами РФ»,— написал господин Сеновоз в Telegram-канале.
Эдуард Сеновоз считает, что все задачи, поставленные «Росэнергоатомом» при его назначении главой Энергодара, на данный момент выполнены. «В городе были отремонтированы многие социальные объекты — и эта работа продолжается. Мы видим, как успешно развивается в Энергодаре сфера услуг и предпринимательство, расширяются возможности в области здравоохранения»,— пояснил он.
В ближайшее время депутаты горсовета рассмотрят заявление о досрочном прекращении полномочий Эдуарда Сеновоза. Тогда же будет назначен исполняющий обязанности главы Энергодара. Действующая администрации города во главе с первым заместителем главы Энергодара Максимом Пуховым продолжит работу после отставки господина Сеновоза.
Администрацию Энергодара господин Сеновоз возглавил в декабре 2022 года. За два месяца до назначения президент России Владимир Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС под управление «Росэнергоатома».