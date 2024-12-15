Первый рейс электропоезда «Финист» отправился из Челябинска в Екатеринбург

Утром 15 декабря электропоезд «Финист» совершил первый рейс по маршруту Челябинск — Екатеринбург. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, первым пассажиром стал 11-летний Егор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южно-Уральской железной дороги Фото: пресс-служба Южно-Уральской железной дороги

Пара «Финистов» №7048/7049 будет ходить ежедневно. Из Челябинска поезд будет отправляться в 07:02, прибывая в Екатеринбург в 11:18. Из Екатеринбурга поезд будет выезжать в 18:25, прибывая в Челябинск в 22:43.

«Финист» будет делать остановки на станциях Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Храмцовская, Арамиль, Кольцово, Компрессорный Завод, Шарташ и Первомайская. «Оформить билеты можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, а также онлайн с помощью мобильного приложения», — добавили в пресс-службе.

Мария Шараева