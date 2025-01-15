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Андрей Гавриловский рассказал о ходе подготовки строительства небоскреба «Парус»

Небоскреб «Парус», который планируется построить рядом с БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге, достигнет почти 300 м в высоту. О ходе подготовки к строительству сообщил «Комсомольской правде» владелец «Высоцкого», предприниматель Андрей Гавриловский.

Проектная документация на начало 2024 года

Проектная документация на начало 2024 года

Фото: Проектная документация

Проектная документация на начало 2024 года

Фото: Проектная документация

Он сообщил, что в такой высоте здания «не отказывают», фундаментом станет плита на глубине 100 м — работы по бурению были произведены летом. «Газ у нас подведен на площадку. Электричество мы оплатили, и нам обещают в ближайшие два-три месяца его тоже на площадку завести. Все движется довольно активно. И еще очень важно, что мы понимаем, откуда будем брать финансирование»,— рассказал бизнесмен, отметив, что окончательный внешний вид здания с небольшими изменениями будет согласован по указанию градостроительного совета.

Изначально «Высоцкий» и вторую башню хотели сделать одной высоты на уровне 200 м. Затем «Парус» предложили увеличить до 237 метров. Согласно проекту на январь 2024 года, высота нового объекта составляла 288,8 м.

Напомним, в ноябре градостроительный совет при Свердловском отделении Союза архитекторов России утвердил обновленный эскизный проект небоскреба Opera Tower, который планируют построить в центре Екатеринбурга у БЦ «Высоцкий». Проектом на протяжении многих лет занимается уральский девелопер «Атомстройкомплекс».

Ирина Пичурина

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