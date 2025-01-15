«Парма» вырвала победу у «Енисея» на последних секундах встречи

«Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на своем поле сыграла с красноярским «Енисеем». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой хозяев площадки. За четыре секунды до финальной сирены Ройс Хэмм забил трехочковый, а гости не сумели реализовать свою попытку. Итог поединка — 77:74 в пользу пермского баскетбольного клуба.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский центровой Ройс Хэмм. На его счету 30 очков, 15 подборов и четыре передачи.

В следующем туре «Парма» на выезде сыграет с МБА-МАИ. Встреча состоится 18 января.