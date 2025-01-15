Инфляция в России с 1 по 13 января составила 0,67%

С 1 по 13 января 2025 года инфляция в России составила 0,67% против 0,86% за аналогичный период 2024 года. В продовольственном секторе цены выросли на 1,16%, в сегменте непродовольственных товаров динамика цен составила 0,26%, следует из данных Росстата.

По данным службы, больше всего в секторе продовольственных товаров выросли цены на водку (+3,7%), куриные яйца (+2%), мороженую рыбу (+1,9%), мясо кур и подсолнечное масло (+1,2%). Цены на овощи в среднем выросли на 2,9%, больше всего поднялись в цене огурцы (+8,6%). При этом снизились цены на сосиски, сардельки и макароны (–0,3%), колбасу (–0,2%) и гречневую крупу (–0,1%).

В секторе непродовольственных товаров выросли цены на ряд лекарств: анальгин (+1,3%), корвалол (+1,2%), валидол (+1,1%). Менее чем на процент выросли цены на мыло, спички, пеленки, туалетную бумагу. Снизились цены на детские подгузники (–1,6%), прокладки (–1%), стиральные порошки (–0,8%).

Как сообщал Росстат в декабре, годовая инфляция в России составила 9,7%. С 17 по 23 декабря инфляция составила 0,33%, рост цен в сегменте продовольствия составил 0,76%. По данным Минэкономики, сильнее всего за прошлый год подорожали овощи: на 25,74% в сравнении с 2023 годом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инфляция о двух концах».