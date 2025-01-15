Договор со строителями причала-ресторана в Ярославле могут расторгнуть

В Арбитражный суд Ярославской области обратился прокурор с иском о расторжении договора водопользования с ООО «Судоходная компания Меркурий», которая строит причал-ресторан рядом с Речным вокзалом в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

«Ъ-Ярославль» сообщал, что объект начали строить осенью 2024 года, причал планировали доставить на место в апреле 2025-го. Ярославская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта и выявила нарушения.

«Установлено, что в нарушение договора водопользования и без согласования с территориальными управлениями Ространснадзора и Федерального агентства по рыболовству ООО "Судоходная компания Меркурий" проведены работы при строительстве плавучего причала в акватории р. Волги в Ярославле»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Виновных в нарушениях привлекли к ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ (пользование водным объектом с нарушением установленных условий), ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ (несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания), ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта). Общая сумма назначенных штрафов составила 120 тыс. руб.

Как сообщила «Ъ-Ярославль» представитель ООО «СК Меркурий» Юлия Рукша, компания намерена в ближайшее время исправить все выявленные нарушения, большая часть замечаний уже устранена. Она подчеркнула, что работы стартовали при наличии разрешения на строительство.

«Мы запустили процесс устранения всех замечаний. Это небыстрый, а, наоборот, очень длительный процесс. Мы не уклоняемся, и будем пробовать решить вопрос в досудебном порядке»,— пояснила госпожа Рукша.

Как следует из данных Государственного водного реестра, договор водопользования заключен с ООО «СК Меркурий» до 14 января 2034 года. Цель водопользования — «для рекреационных целей туроператами и турагентами». Иск принят к производству Арбитражным судом Ярославской области. Вторым истцом выступает Федеральное агентство водных ресурсов.

Алла Чижова