По данным ростовского областного Минздрава, на конец минувшего года нехватка врачей в лечебных учреждениях региона составила 15%. Дефицит среднего персонала оказался еще больше – 20%. Особенно не хватает специалистов узкого профиля, в частности, неонатологов, рентгенологов, фтизиатров, анестезиологов-реаниматологов и инфекционистов. По просьбе «Ъ-Ростов» ситуацию с медицинскими кадрами на Дону прокомментировал врач-педиатр, председатель общественной организации «Молодые медики Дона», член Общественной палаты Ростовской области Роман Поликарпов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива спикера Фото: из личного архива спикера

«Проблема нехватки специалистов зависит от многих факторов. Это уровень заработной платы и доступность так называемых мер поддержки (выплаты, подъемные, предоставление жилья, льготы по ипотеки и т.п.). Также важны условия работы, нагрузка на специалиста, административное давление, возможности для профессионального развития (обучение, стажировки и т.п.).

Вот, например, фактор нагрузки на врача. Врачебный труд – это во многом интеллектуальная деятельность, требующая времени на анализ, изучение информации, обсуждение с коллегами и т.д. Когда у доктора мало времени на прием пациента, а сам прием по несколько десятков человек в день, то на аналитику и развитие времени просто не остается.

Вместе с тем, я бы не характеризовал имеющийся дефицит врачей и среднего медицинского персонала в 15-20% как «острая нехватка». Так, ещё в 2022 году, по данным регионального Минзрава, дефицит составлял 26%. Действительно в целом в регионе имеется множество вакансий в государственных учреждениях здравоохранения. Но ситуация распространена в регионе неравномерно. Больше всего врачей и других специалистов не хватает в сельских районах.

Как мне кажется, для дальнейшего решения проблемы «мяч на стороне» руководителей медицинских организаций. Я знаю примеры лечебных учреждений Ростова-на-Дону, где главные врачи так выстроили процесс, что у них даже желающих работать больше, чем вакансий. И наоборот, есть те, где специалисты порой и месяц не работают, увольняются.

Другой момент. Времена меняются, изменяются потребности и интересы у молодых специалистов. Поколенческие особенности практически никак не учитываются. То, что было важно и ценно для стажированных коллег, может быть неприемлемо для молодых.

Я выделил бы ещё несколько важных аспектов, которые необходимо учитывать организаторам здравоохранения в решении кадрового дефицита. Вопросы социальной инфраструктуры, например, чем врач помимо трудовой деятельности будет заниматься на селе и как будет жить его семья. Поддержка престижа медицинской профессии. Страхование профессиональных рисков.

А ещё, как одну из мер поддержки медицинских специалистов, которая создавала бы условия для их профессионального развития, общественная организация «Молодые медики Дона» предлагает запустить в регионе специальную стипендиальную программу. Причем для нее нет необходимости постоянно предусматривать денежные средства в бюджете, а можно создать фонд целевого капитала, который и станет источником финансирования стипендий. Сами стипендии могут предоставляется на конкурсной основе для покрытия расходов на обучение и стажировки медиков».