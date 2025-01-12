В Ростовской области выявили острую нехватку медиков

В больницах Ростовской области наблюдается острая нехватка медицинских кадров. Об этом сообщает портал 161.ru со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ведомства, нехватка врачей составляет 15%. Среди среднего медицинского персонала нехватка составляет уже 20%. Больше же всего не хватает младшего медицинского персонала — 25%.

В поликлиниках, как отмечают в министерстве, не хватает специалистов узкого профиля: неонатологов, рентгенологов, фтизиатров и психиатров. В больницах есть дефицит анестезиологов-реаниматологов, неонатологов и инфекционистов.

Также не хватает на Дону врачей скорой помощи, патологоанатомов и судебно-медицинских экспертов.

Власти стараются привлекать медиков путем целевых программ, а также компенсаций в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».