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Во время ДТП в Нижневартовске пострадал ребенок

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) в результате ДТП пострадал семилетний мальчик, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Инцидент произошел 14 января около 17:00 на ул. Мира, когда 35-летняя водитель Toyota наехала на ребенка, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Он получил травмы.

Напомним, ранее на 571 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в результате ДТП с двумя грузовиками пострадал водитель.

Ирина Пичурина

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