На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП с грузовиками пострадал водитель

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) на 571 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в результате ДТП с двумя грузовиками пострадал водитель, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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Авария произошла 25 декабря около 15:00 в Нефтеюганском районе. По предварительной информации, 50-летний водитель Volvo при выезде с заправки не предоставил преимущество и допустил столкновение с «Камазом», за рулем которого был 46-летний водитель — он получил травмы.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) в отношении водителя «УАЗ Пикап» после гибели двух человек на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

Ирина Пичурина