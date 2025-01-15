Аварию, приведшую к замедлению интернета в 21 регионе, устранили в Татарстане

Обрыв магистрального волоконно-оптического кабеля связи (ВОЛС), из-за которого замедлился интернет в 21 регионе, должны починить к 21:00. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Повреждение кабеля произошло рядом с поселком Царево Пестречинского района Татарстана, в направлении Тюлячи — Новая Тура. Как сообщила пресс-служба компании «Ростелеком», причиной аварии стало проведение земляных работ.

По информации «Роскомнадзора», после аварии в Татарстане проблемы с интернетом наблюдаются в 21 регионе России. Как сообщает «Ъ», интернет замедлился у 3,8 млн россиян.

UPD: по сообщения Минцифры Татарстана кабель и связь восстановили в 19:30.

Днем ранее в российском интернете произошел масштабный сбой, в ходе которого пропал доступ к большинству сайтов.

Диана Соловьёва, Артём Дергунов