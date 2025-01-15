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Пригородные электрички СЗППК перевезли в 2024 году более 100 млн пассажиров

По итогам прошлого года АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» перевезло в общей сложности 100,7 млн пассажиров. Этот показатель на 8% больше, чем в 2023 году, сообщили в пресс-службе СЗППК.

Самым востребованным направлением стало Финляндское — 2024 году им воспользовались почти 32,8 млн человек, что на 9% больше показателя годом ранее. В свою очередь, на Балтийском направлении в прошлом году зафиксирован самый большой прирост пассажиропотока — 12%.

Среднесуточное количество пассажиров, отправляющихся в поездки на пригородных поездах в 2024 году составило 275 тыс. человек.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что за период с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года пригородными поездами Петербурга и Ленинградской области воспользовалось в общей сложности около 1,9 млн пассажиров.

Андрей Цедрик

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