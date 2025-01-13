Петербургские электрички перевезли 1,9 млн пассажиров в новогодние праздники

За период с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года пригородными поездами Петербурга и Ленинградской области воспользовалось в общей сложности около 1,9 млн пассажиров. Как сообщили в пресс-службе Северо-западной пригородной пассажирской компании (СЗППК), это значение на 16% выше прошлогоднего.

Самыми популярными станциям в праздничные дни стали Выборг, Гатчина-Балтийская, Новый Петергоф и Царское село. Среди направлений на первом месте находится Финляндское — оно обслужило 617,1 тыс. пассажиров, что на 23% выше, чем в 2023 году. Далее следуют Балтийское и Витебское направление, которые перевезли 475,5 тыс. и 398,7 тыс. пассажиров соответственно. Пассажиропоток на них вырос на 20% и 11%.

Также в СЗППК сообщили, что 11-12 января первые «Лыжные стрелы» перевезли 2465 пассажиров. В связи с погодными условиями, запуск поездов, курсирующих между Санкт-Петербургом и лыжными курортами Шапки, Токсово и Орехово, был перенесен с 29 декабря.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что более 21,5 тыс. пассажиров в новогодние праздники воспользовались туристическим ретро-поездом «Лахта», ходившим по трем маршрутам до Выборга, Гатчины и Ораниенбаума.

Андрей Кащавцев