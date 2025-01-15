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В Новороссийске спасли около 100 загрязненных нефтепродуктами птиц

В новороссийском центре спасения птиц от нефтепродуктов уже помогли около ста пернатым. Сейчас под пристальным уходом специалистов находятся 15 ослабленных особей, для каждой из которых разработан индивидуальный план лечения и мониторинг состояния, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

После восстановления птиц отправят на реабилитацию в ставропольский центр «Пеликан». Господин Кравченко отметил, что центр был открыт из-за частых случаев обнаружения вдоль побережья города загрязненных нефтепродуктами особей.

Кроме того, спасенные птицы поступают в центр не только из Новороссийска, но и из близлежащих населенных пунктов, включая Геленджик и Кабардинку. Около 25% птиц погибают при транспортировке, эксперты прикладывают усилия по минимизации расстояний до центра спасения.

Ранее стало известно, что на Кубани спасли почти 3,3 тыс. птиц с мазутными загрязнениями. В Анапе и Темрюкском районе работают 24 специалиста госветслужбы, задействовано 12 единиц автотранспорта.

Нурий Бзасежев

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