На Кубани спасли почти 3300 птиц с мазутными загрязнениями

С момента начала спасения птиц после разлива нефтепродуктов в центры помощи пернатым Анапы и Темрюкского района поступило почти 6 тыс. животных. По данным на 14 января, ветеринарную помощь оказали почти 3,3 тыс. из них, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Анапы Фото: мэрия Анапы

Специалисты госветслужбы проводят клинический осмотр птиц. Они также собирают биологический материал, чтобы исключить опасные заболевания.

В Анапе и Темрюкском районе работают 24 специалиста госветслужбы, задействовано 12 единиц автотранспорта.

Татьяна Ручкина