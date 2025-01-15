В 2024 году недропользователи вложили почти 140 млн руб. в Сургутский район

В 2024 году недропользователи вложили в развитие Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО – Югры) более 138 млн руб., сообщил в своем Telegram-канале глава района Андрей Трубецкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из всех вложенных средств 132 млн руб. направили на строительство и оснащение объектов проекта «Музей "Барсова гора"». Оставшиеся деньги потратили на улучшение поселений района: установили новые топиарные фигуры в детсаду «Ромашка» в Лянторе, сделали веранду в детсаду «Сибирячок» в Белом Яре, финансировали еще ряд мероприятий.

По словам господина Трубецкого, в 2024 нефтедобывающие компании принимали участие в создании некоторых объектов в муниципалитетах района. В частности, отремонтировали ул. Боровую в Угуте, асфальтировали двор школы №6 в Лянторе и отремонтировали там покрытие части дорог, восстановили асфальто-бетонное покрытие улиц в в Нижнесортымском и Федоровском поселениях. Сургутскому району компании предоставляют вертолетные часы, транспорт для медбригад и доставки лекарств и продуктов в сложнодоступные районы.

Сейчас в Сургутском районе действуют более 20 компаний-недропользователей. Ранее в пробную эксплуатацию ввели Северо-Ягунское месторождение, находящееся в Сургутском районе. Его разрабатывает ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (входит в ПАО «ЛУКОЙЛ»).

Анна Капустина