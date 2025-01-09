В ХМАО в пробную эксплуатацию ввели Северо-Ягунское месторождение

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (входит в ПАО «ЛУКОЙЛ») ввело в пробную эскплуатацию Северо-Ягунское месторождение, находящееся на территории Сургутского района, в 51-м км от Когалыма (ХМАО-Югра). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ввел в пробную эксплуатацию Северо-Ягунское месторождение

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, в 2024 году на месторождении были пробурены две многозабойные и две поисковые скважины. Помимо этого, были построены линии электропередач и нефтесборный трубопровод, который соединяет кустовую площадку нового промысла с дожимной насосной станцией №5 Южно-Ягунского месторождения. Планируется, что будут пробурены еще четыре многозабойные эксплуатационные скважины и проведено испытание поисковых.

Лицензию на Северо-Ягунский участок недр в ХМАО-Югре «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» получил в 2018 году. По утвержденному проекту на геологическое изучение недр, зимой 2019-2020 годом были проведены сейсморазведочные работы по методике 3D в объеме 420 кв. км. В 2023 году пробурили первую поисковую скважину, открыли три залежи в нижнемеловых и верхнеюрских отложениях.

Анастасия Таначева