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Спрос на клининг после новогодних праздников в Казани вырос на 71%

В январе наибольшей популярностью у казанцев пользуется услуга генеральной уборки дома. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито Услуги».

Спрос на клининг после новогодних праздников в Казани вырос на 71%

Спрос на клининг после новогодних праздников в Казани вырос на 71%

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Спрос на клининг после новогодних праздников в Казани вырос на 71%

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Цена такой услуги в столице Татарстана начинается от тысячи рублей в зависимости от размеров квартиры или дома. Средняя стоимость простой уборки составит 800 рублей, а очистить мягкую мебель от следов новогоднего застолья будет стоить около 300 рублей.

За прошлый год число клининговых компаний в России уменьшилось на 14%, из-за уменьшения количества трудовых мигрантов, составляющих основную часть работников этой сферы, а также ухода с рынка давно действующих организаций.

Дарья Сайфиева

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