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Коммерсантъ FM
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Минобороны Армении: Ереван ожидает изменения позиций партнеров по ОДКБ

Армения не откажется от заморозки членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пока не увидит изменения позиций партнеров по объединению. С таким заявлением выступил на пресс-конференции по итогам 2024 года министр обороны страны Сурен Папикян.

Сурен Папикян

Сурен Папикян

Фото: Kevin Wolf / AP

Сурен Папикян

Фото: Kevin Wolf / AP

«До тех пор, пока наши партнеры по ОДКБ не изменят свою позицию и отношение, наша позиция и отношение остаются легитимными и исходят из интересов Армении»,— сказал армянский министр.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о заморозке членства в ОДКБ в августе 2024 года. По его словам, причиной стало невыполнение ОДКБ обязательств перед Ереваном на фоне наступления азербайджанских войск. Позднее Никол Пашинян называл ОДКБ угрозой национальной безопасности. А в конце 2024 года заявил, что возвращение Армении в ОДКБ в новых реалиях становится сложным или даже невозможным.

В ОДКБ утверждают, что, несмотря на заявления армянской стороны, все обязательства объединения перед Арменией сохраняются. «Армения была и есть наш союзник, все наши обязательства перед Арменией сохраняются»,— заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов по итогам заседания глав МИДов стран ОДКБ в Казахстане в июне.

В России неоднократно опровергали заявления армянской стороны о том, что ОДКБ «бросила Армению в беде». При этом в Москве уверены, что членство в объединении по-прежнему выгодно Еревану. «Мы убеждены, что в интересах безопасности Армении членство в ОДКБ использовать по максимуму»,— сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на полях встречи глав МИДов стран ОБСЕ, которая прошла на Мальте 5 декабря.

О внешнеполитическом курсе Армении — в материале «Ъ» «Армения ставит вопрос Европой».

Анастасия Домбицкая

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