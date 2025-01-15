В новогодние праздники Тюменскую область посетили более 240 тыс. туристов

За новогодние праздники Тюменскую область посетили более 240 тыс. туристов. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор, это на 14% больше прошлогодних показателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Моора Фото: Telegram-канал Александра Моора

Туристы приехали из 70 регионов страны. В первую очередь это соседние округа и области, а также Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Пермский край и Омская область. Большой популярностью среди туристов пользовались тюменские термальные источники, где побывал каждый третий турист.

«Среди туристов коллеги на каникулах провели опрос и выяснили, что 99% гостей готовы рекомендовать отдых в нашем регионе родным и близким. Это значит, что мы движемся в верном направлении. Приятно удивляем с первого раза!»,– написал господин Моор.

В Тюменской области также отметили рост интереса к музеям. Помимо этого, гости региона стали чаще выбирать туристические комплексы для отдыха. Это, в частности, «Ялуторовский острог», тематический парк «Тобол» и парк-отель «Абалак». Средняя загрузка в средствах размещения на праздниках составила 75%.

Напомним, средняя стоимость размещения в отеле за год в Тюменской области выросла на 17,6%. Она увеличилась на 558 руб. и достигла 3715 руб.

Анна Капустина