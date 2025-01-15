Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В новогодние праздники Тюменскую область посетили более 240 тыс. туристов

За новогодние праздники Тюменскую область посетили более 240 тыс. туристов. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор, это на 14% больше прошлогодних показателей.

Фото: Telegram-канал Александра Моора

Фото: Telegram-канал Александра Моора

Туристы приехали из 70 регионов страны. В первую очередь это соседние округа и области, а также Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Пермский край и Омская область. Большой популярностью среди туристов пользовались тюменские термальные источники, где побывал каждый третий турист.

«Среди туристов коллеги на каникулах провели опрос и выяснили, что 99% гостей готовы рекомендовать отдых в нашем регионе родным и близким. Это значит, что мы движемся в верном направлении. Приятно удивляем с первого раза!»,– написал господин Моор.

В Тюменской области также отметили рост интереса к музеям. Помимо этого, гости региона стали чаще выбирать туристические комплексы для отдыха. Это, в частности, «Ялуторовский острог», тематический парк «Тобол» и парк-отель «Абалак». Средняя загрузка в средствах размещения на праздниках составила 75%.

Напомним, средняя стоимость размещения в отеле за год в Тюменской области выросла на 17,6%. Она увеличилась на 558 руб. и достигла 3715 руб.

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...