Средняя стоимость проживания в отелях Тюменской области за год выросла на 17,6%

В Тюменской области в декабре 2024 года средняя стоимость номера в отелях и гостиницах увеличилась на 17,6%, — она выросла на 558 руб. и достигла 3715 руб., сообщили «РБК-Тюмень» в региональном департаменте потребительского рынка и туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В департаменте отметили, что наибольший рост цен наблюдался летом и осенью. В гостинице «Седьмое небо» подтвердили увеличение цен на 15% из-за инфляции. На формирование стоимости проживания влияют затраты на бытовую химию, постельное белье, рекламу и налоги. Также значительную роль играет рост зарплат сотрудников в условиях дефицита кадров. Однако некоторые отельеры оставили цены на прежнем уровне.

В Тюменской области насчитывается около 300 мест для размещения туристов, из которых более 250 — гостиницы, включая 130 в Тюмени. Общая вместимость этих объектов превышает 10 тыс. номеров. По итогам 2023 года только два из трех крупнейших отелей смогли выйти из убытков и увеличить доходы.

Напомним, Тюменская область стала одним из самых популярных направлений для отдыха, приняв порядка 4 млн туристов в 2024 году. Регион вошел в топ-10 субъектов России по индексу туристической привлекательности, при этом каждый второй посетитель региона возвращается вновь.

Ирина Пичурина