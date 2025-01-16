Надо ехать
Главные экспозиции и ретроспективы 2025 года в музеях Европы (Часть I)
Наступивший 2025 год выглядит беднее на громкие юбилеи в области искусства. В прошлом году мир отметил, например, 100-летие сюрреализма и 150-летие с момента возникновения импрессионизма. Впрочем, и в этом году завсегдатаев музеев ждут любопытные сюжеты, неожиданные кураторские ракурсы и, конечно, шедевры мирового уровня. В этом обзоре предлагаем небольшой арт-календарь по главным европейским выставкам, ради которых стоит отправиться в Лондон, Вену или Париж.
«Шелковые пути»
Британский музей (Лондон)
До 23 февраля
Кураторы грандиозной выставки Silk Roads предприняли попытку исследования феномена Великого шелкового пути, который существовал с II века до н. э. до XV столетия. Традиционно его воспринимали как торговую артерию, по которой товары текут с Востока на Запад. Однако в действительности Шелковый путь работал в обоих направлениях, распространяя по миру — от Скандинавии до Мадагаскара, от Китая до Великобритании — не только материальные объекты, но также идеи, знания, языки и технологии. А потому предвосхитил современные процессы глобализации.
«Гравер Пикассо»
Британский музей (Лондон)
До 30 марта
В том же Британском музее параллельно проходит выставка, посвященная Пабло Пикассо в ипостаси гравера. За свою жизнь художник создал около 2,5 тыс. гравюр, которые стали важным медиумом в его творческих поисках. Экспозиция включает и самые ранние работы 1904 года, и фрагменты из серии 347 гравюр 1968 года под названием «Сюита 347».
«Сюзанна Валадон»
Центр Помпиду (Париж)
До 26 мая
Центр Помпиду начинает выставочный год масштабной ретроспективой Сюзанны Валадон (1865–1938), яркой представительницы богемной и художественной жизни Парижа. Известная натурщица (она позировала Модильяни), муза и легенда Монмартра, Валадон стала первой женщиной, принятой в Национальное общество изящных искусств Франции. Более 200 представленных работ демонстрируют творческий путь художницы от кубизма и абстракций к реализму в изображении.
«Новый взгляд на Чимабуэ. Истоки итальянской живописи»
Лувр (Париж)
22 января — 12 мая
Главный музей Франции впервые посвящает отдельную выставку флорентийскому живописцу Чимабуэ (1240–1302), основателю проторенессанса. Поводом стала завершившаяся реставрация двух шедевров мастера — «Маэсты» и «Осмеяния Христа» (последняя была найдена во Франции пять лет назад и выставляется впервые). Чимабуэ был одним из первых, кто привнес в западную живопись натурализм, стремясь запечатлеть трехмерный мир, естественные позы и человеческие эмоции. В Лувре можно увидеть около 40 произведений мастера XIII века.
«Вселенная Кандинского: геометрическая абстракция в XX веке»
Музей Барберини (Берлин)
15 февраля — 18 мая
Начало XX века стало эпохой больших экспериментов в изобразительном искусстве, вдохновленных новыми научными теориями и изобретениями вроде пространственно-временного континуума. Парящие геометрические фигуры наводили на мысли о космосе и высшем духовном уровне бытия. Центральной фигурой и идеологом этого течения считается Василий Кандинский, изложивший постулаты в книге «Точка и линия на плоскости». В берлинский Музей Барберини привезли геометрические абстракции Эля Лисицкого, Сони Делоне, Виктора Вазарели, Пита Мондриана — в общей сложности более 125 работ, охватывающих шесть десятилетий XX века.
«Леонардо—Дюрер: рисунки мастеров эпохи Возрождения на цветной бумаге»
Альбертина (Вена)
7 марта — 9 июня
Выставка исследует истоки кьяроскуро (рисование темными и светлыми тенями на цветном фоне). Техника была описана около 1400 года Ченнино Ченнини как «врата в живопись», а позднее была усовершенствована Леонардо да Винчи и Альбрехтом Дюрером. Два великих мастера вынесены в название экспозиции, впрочем, в Альбертине представлены и другие имена. Художники использовали прием кьяроскуро, чтобы стереть границы между рисунком и живописью.
Мастер из Верхнего Рейна, рисунок с символами евангелистов, около 1430-1440 годы
Фото: www.museum-barberini.de