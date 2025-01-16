Надо ехать

Наступивший 2025 год выглядит беднее на громкие юбилеи в области искусства. В прошлом году мир отметил, например, 100-летие сюрреализма и 150-летие с момента возникновения импрессионизма. Впрочем, и в этом году завсегдатаев музеев ждут любопытные сюжеты, неожиданные кураторские ракурсы и, конечно, шедевры мирового уровня. В этом обзоре предлагаем небольшой арт-календарь по главным европейским выставкам, ради которых стоит отправиться в Лондон, Вену или Париж.

«Шелковые пути»

Британский музей (Лондон) До 23 февраля

Кураторы грандиозной выставки Silk Roads предприняли попытку исследования феномена Великого шелкового пути, который существовал с II века до н. э. до XV столетия. Традиционно его воспринимали как торговую артерию, по которой товары текут с Востока на Запад. Однако в действительности Шелковый путь работал в обоих направлениях, распространяя по миру — от Скандинавии до Мадагаскара, от Китая до Великобритании — не только материальные объекты, но также идеи, знания, языки и технологии. А потому предвосхитил современные процессы глобализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Золотая застежка на плечо с гранатами и стеклом Фото: www.britishmuseum.org Статуэтка Будды найдена в Хельго, Швеция Фото: www.britishmuseum.org Рисунок посланники с лошадью и верблюдом Фото: www.britishmuseum.org Позолоченный серебряный кубок Фото: www.britishmuseum.org Керамическая фигурка верблюда Фото: www.britishmuseum.org «Шкатулка Фрэнкса», шкатулка из китового уса Фото: www.britishmuseum.org Картина на деревянном панно «шелковая принцесса» Фото: www.britishmuseum.org Следующая фотография 1 / 7 Золотая застежка на плечо с гранатами и стеклом Фото: www.britishmuseum.org Статуэтка Будды найдена в Хельго, Швеция Фото: www.britishmuseum.org Рисунок посланники с лошадью и верблюдом Фото: www.britishmuseum.org Позолоченный серебряный кубок Фото: www.britishmuseum.org Керамическая фигурка верблюда Фото: www.britishmuseum.org «Шкатулка Фрэнкса», шкатулка из китового уса Фото: www.britishmuseum.org Картина на деревянном панно «шелковая принцесса» Фото: www.britishmuseum.org

«Гравер Пикассо»

Британский музей (Лондон) До 30 марта

В том же Британском музее параллельно проходит выставка, посвященная Пабло Пикассо в ипостаси гравера. За свою жизнь художник создал около 2,5 тыс. гравюр, которые стали важным медиумом в его творческих поисках. Экспозиция включает и самые ранние работы 1904 года, и фрагменты из серии 347 гравюр 1968 года под названием «Сюита 347».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пабло Пикассо «Натюрморт под лампой» Фото: www.britishmuseum.org Пабло Пикассо «Женщины на пляже» Фото: www.britishmuseum.org Пабло Пикассо «Скромная трапеза» Фото: www.britishmuseum.org Пабло Пикассо «Фигура» Фото: www.britishmuseum.org Пабло Пикассо «Пикадор II» Фото: www.britishmuseum.org Пабло Пикассо «Маленький художник» Фото: www.britishmuseum.org Следующая фотография 1 / 6 Пабло Пикассо «Натюрморт под лампой» Фото: www.britishmuseum.org Пабло Пикассо «Женщины на пляже» Фото: www.britishmuseum.org Пабло Пикассо «Скромная трапеза» Фото: www.britishmuseum.org Пабло Пикассо «Фигура» Фото: www.britishmuseum.org Пабло Пикассо «Пикадор II» Фото: www.britishmuseum.org Пабло Пикассо «Маленький художник» Фото: www.britishmuseum.org

«Сюзанна Валадон»

Центр Помпиду (Париж) До 26 мая

Центр Помпиду начинает выставочный год масштабной ретроспективой Сюзанны Валадон (1865–1938), яркой представительницы богемной и художественной жизни Парижа. Известная натурщица (она позировала Модильяни), муза и легенда Монмартра, Валадон стала первой женщиной, принятой в Национальное общество изящных искусств Франции. Более 200 представленных работ демонстрируют творческий путь художницы от кубизма и абстракций к реализму в изображении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сюзанна Валадон «Голубая комната», 1923 Фото: www.centrepompidou.fr Сюзанна Валадон «Радость жизни», 1911 Фото: www.centrepompidou.fr Сюзанна Валадон «Обнаженная Кэтрин на леопардовой шкуре», 1923 Фото: www.centrepompidou.fr Сюзанна Валадон «Закидывание сети», 1914 Фото: www.centrepompidou.fr Сюзанна Валадон «Адам и Ева», 1909 Фото: www.centrepompidou.fr Сюзанна Валадон «Ванная», 1908 Фото: www.centrepompidou.fr Следующая фотография 1 / 6 Сюзанна Валадон «Голубая комната», 1923 Фото: www.centrepompidou.fr Сюзанна Валадон «Радость жизни», 1911 Фото: www.centrepompidou.fr Сюзанна Валадон «Обнаженная Кэтрин на леопардовой шкуре», 1923 Фото: www.centrepompidou.fr Сюзанна Валадон «Закидывание сети», 1914 Фото: www.centrepompidou.fr Сюзанна Валадон «Адам и Ева», 1909 Фото: www.centrepompidou.fr Сюзанна Валадон «Ванная», 1908 Фото: www.centrepompidou.fr

«Новый взгляд на Чимабуэ. Истоки итальянской живописи»

Лувр (Париж) 22 января — 12 мая

Главный музей Франции впервые посвящает отдельную выставку флорентийскому живописцу Чимабуэ (1240–1302), основателю проторенессанса. Поводом стала завершившаяся реставрация двух шедевров мастера — «Маэсты» и «Осмеяния Христа» (последняя была найдена во Франции пять лет назад и выставляется впервые). Чимабуэ был одним из первых, кто привнес в западную живопись натурализм, стремясь запечатлеть трехмерный мир, естественные позы и человеческие эмоции. В Лувре можно увидеть около 40 произведений мастера XIII века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Чимабуэ «Маэста», 1280-85 Фото: www.louvre.fr Чимабуэ «Осмеяние Христа» Фото: www.louvre.fr Следующая фотография 1 / 2 Чимабуэ «Маэста», 1280-85 Фото: www.louvre.fr Чимабуэ «Осмеяние Христа» Фото: www.louvre.fr

«Вселенная Кандинского: геометрическая абстракция в XX веке»

Музей Барберини (Берлин) 15 февраля — 18 мая

Начало XX века стало эпохой больших экспериментов в изобразительном искусстве, вдохновленных новыми научными теориями и изобретениями вроде пространственно-временного континуума. Парящие геометрические фигуры наводили на мысли о космосе и высшем духовном уровне бытия. Центральной фигурой и идеологом этого течения считается Василий Кандинский, изложивший постулаты в книге «Точка и линия на плоскости». В берлинский Музей Барберини привезли геометрические абстракции Эля Лисицкого, Сони Делоне, Виктора Вазарели, Пита Мондриана — в общей сложности более 125 работ, охватывающих шесть десятилетий XX века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Василий Кандинский «Белый крест» Фото: www.museum-barberini.de Василий Кандинский «Вверху и слева», 1925 Фото: www.museum-barberini.de Софи Таубер-Арп «Двенадцать пространств с плоскостями, угловатыми полосами и окружностями», 1939 Фото: www.museum-barberini.de Мириам Шапиро «Мозаика», 1969 Фото: www.museum-barberini.de Ласло Мохоли-Надь «Композиция Z VIII», 1924 Фото: www.museum-barberini.de Фрэнк Стелла Sacramento Mall Proposal #4, 1978 Фото: www.museum-barberini.de Следующая фотография 1 / 6 Василий Кандинский «Белый крест» Фото: www.museum-barberini.de Василий Кандинский «Вверху и слева», 1925 Фото: www.museum-barberini.de Софи Таубер-Арп «Двенадцать пространств с плоскостями, угловатыми полосами и окружностями», 1939 Фото: www.museum-barberini.de Мириам Шапиро «Мозаика», 1969 Фото: www.museum-barberini.de Ласло Мохоли-Надь «Композиция Z VIII», 1924 Фото: www.museum-barberini.de Фрэнк Стелла Sacramento Mall Proposal #4, 1978 Фото: www.museum-barberini.de

«Леонардо—Дюрер: рисунки мастеров эпохи Возрождения на цветной бумаге»

Альбертина (Вена) 7 марта — 9 июня

Выставка исследует истоки кьяроскуро (рисование темными и светлыми тенями на цветном фоне). Техника была описана около 1400 года Ченнино Ченнини как «врата в живопись», а позднее была усовершенствована Леонардо да Винчи и Альбрехтом Дюрером. Два великих мастера вынесены в название экспозиции, впрочем, в Альбертине представлены и другие имена. Художники использовали прием кьяроскуро, чтобы стереть границы между рисунком и живописью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мастер из Верхнего Рейна, рисунок с символами евангелистов, около 1430-1440 годы

Фото: www.museum-barberini.de Мастер из Верхнего Рейна, рисунок с символами евангелистов, около 1430-1440 годы

Фото: www.museum-barberini.de

Нина Спиридонова