Надо ехать

«Сиена: расцвет живописи, 1300–1350»

Национальная галерея (Лондон) 8 марта — 22 июня

Кураторы выставки переносят нас в могущественную Сиену первой половины XIV столетия, где на наших глазах рождается новый способ живописи. Золотой византийской фон оживляют городские пейзажи, а лица и позы библейских героев исполнены энергии и драматизма. Главными экспонатами станут фрагменты алтарного полотна «Маэста» (1311) Дуччо ди Буонинсеньи (из десяти разных коллекций) и «Святое семейство» (1342) Симоне Мартини (всего представлено около 100 картин и реликвий). Конец небывалому экономическому подъему и расцвету живописи в Сиене положила эпидемия чумы 1348 года, которая уничтожила до половины населения города — от нее погибли и многие художники.

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«Время природы: Арчимбольдо—Бассано—Брейгель»

Музей истории искусств (Вена) 11 марта — 29 июня

Свой весенний сезон главный художественный музей Австрии начнет с выставки о художественном воплощении смены времен года. Подобная серия работ есть и у Питера Брейгеля-старшего (пейзажный цикл), и у Джузеппе Арчимбольдо (знаменитые «плодово-овощные» портреты). Сезонную тему продолжают работы отца и сына Бассано, представителей венецианской школы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джузеппе Арчимбольдо «Лето», датировано 1563 годом

Джузеппе Арчимбольдо «Лето», датировано 1563 годом



«Сезанн в Жа-де-Буффане»

Музей Гране (Экс-ан-Прованс) 28 июня — 12 октября

Имение Жа-де-Буффан неподалеку от Экса принадлежало семье Сезанн с 1859 до 1899 года. В этот период Поль Сезанн именно там проводил много времени, превратив резиденцию в художественную лабораторию, где мастер экспериментировал с цветом и светом. Выдающаяся ретроспектива из 100 картин, рисунков и акварелей переносит нас в частную жизнь художника, раскрывает его тесную связь с семейным домом. В музее представлены все любимые темы Сезанна: провансальские пейзажи, автопортреты, знаменитые купальщицы и натюрморты маслом и акварелью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поль Сезанн «Купальщицы», около 1899-1904 гг

Поль Сезанн «Купальщицы», около 1899-1904 гг



«Анджелико»

Палаццо Строцци (Флоренция) 26 сентября — 25 января 2026 года

За выставкой с коротким заглавием стоит целый художественный мир Фра Анджелико (ок. 1395–1455), ключевой фигуры флорентийского Кватроченто. Экспозиция развернется на двух площадках — палаццо Строцци и монастырь Сан-Марко, где находятся важнейшие настенные росписи мастера, включая знаменитое «Благовещение» (специально по случаю некоторые фрески были отреставрированы). Подобной ретроспективы творчества Фра Анджелико Беато не проводилось за последние 70 лет. Кураторам удалось заполучить выдающиеся произведения мастера, договорившись с крупнейшими мировыми музейными институциями.

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«Яйои Кусама»

Музей Фонда Бейлер (Базель) 12 октября — 25 января 2026 года

Этой осенью Фонд Бейлера станет первым музеем Швейцарии, который посвятит ретроспективу известной японской художнице и представит ее полный творческий путь длиной более чем в 70 лет. На протяжении своей карьеры мультидисциплинарная художница работала в разных художественных жанрах: живопись, скульптура, инсталляции, рисунок, коллаж, хэппенинг, мода, литература. Кроме знаковых работ Кусамы (бесконечные зеркальные комнаты и характерные композиции в горошек), зрители увидят ее ранние неизвестные произведения (некоторые демонстрируются впервые).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яеи Кусама «Кусама с желтым деревом», 2010 год

Яеи Кусама «Кусама с желтым деревом», 2010 год



Нина Спиридонова