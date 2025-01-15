Тюменский военнослужащий вернется в Россию после обмена пленными с Украиной

Военнослужащий из Тюменской области вернется в Россию после обмена пленными, сообщили в информационном центре правительства региона со ссылкой на областного уполномоченного по правам человека Олега Датских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Это очень хорошая новость для всех нас. Ранее в мой адрес обращалась жена участника СВО по вопросу освобождения его из плена. Сегодня он возвращен на Родину»,– сказал Олег Датских. Он уточнил, что всем вернувшимся военнослужащим будет оказана психологическая помощь.

Сейчас военнослужащие находятся на территории Беларуси. После возвращения в Россию они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Ранее Министерство обороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле «25 на 25», писал «Ъ».

Напомним, 30 декабря в ходе обмена в Тюменскую область вернулись четверо военнопленных. Всего в результате переговорного процесса вернулись 150 военнопленных из разных субъектов России.

Анна Капустина