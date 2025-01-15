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Коммерсантъ FM
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Россия и Украина провели первый в этом году обмен пленными

Министерство обороны РФ сообщило об обмене военнопленными с Украиной по формуле «25 на 25». Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.

Фото: Минобороны России

Фото: Минобороны России

В сообщении военного ведомства говорится, что освобожденные российские военные будут доставлены в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации. Посреднические услуги в организации обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты, уточнили в пресс-службе.

Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 30 декабря прошлого года. Тогда обе стороны передали по 150 военных. 12 декабря уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова говорила, что диалог об обмене с украинской стороной «идет тяжело». 24 декабря глава делегации МККК в России и Белоруссии Борис Мишель сообщал «Ъ», что с февраля 2022 года сотрудники МККК посетили 4,7 тыс. российских и украинских военнопленных.

Подробности — в интервью Бориса Мишеля «Ъ».

Полина Мотызлевская

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