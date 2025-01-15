Прокуратура Копейска организовала проверку из-за ДТП с тремя погибшими

Прокуратура Копейска организовала проверку по факту произошедшего утром 15 января ДТП, в результате которого погибли три человека. Начальник городского надзорного ведомства Ринат Бикбулатов выехал на место с целью координации действий оперативных служб, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и даст оценку соблюдению требований к содержанию дорог. В отделе МВД России по Копейску проводится доследственная проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», авария произошла ранним утром 15 января на дороге «Челябинск — Октябрьское». По предварительным данным, водитель Renault Sandero направлялась в Челябинск, но не справилась с управлением, из-за чего автомобиль занесло на встречную полосу. Там он столкнулся с Toyota Corolla. В результате на месте аварии погибли два пассажира обоих машин. Водитель и еще два пассажира Toyota Corolla получили травмы и были госпитализированы. Вскоре виновница аварии скончалась в больнице.

Виталина Ярховска