«Специалисты Tecno предложили буквально взглянуть на смартфоны по-новому»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о визуальном эффекте мерцающего звездного неба на корпусе устройства, разработанном китайской компанией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tecno Фото: Tecno

С выходом каждого нового смартфона, особенно флагмана, крепнет ощущение, что сегодня удивить пользователя заметно сложнее. Особенно, если он прошел путь, который начинался с отказа от кнопок и перехода на сенсорный экран, а затем последовали увеличение диагоналей дисплеев и рост числа основных камер, развитие экосистем, появление гибких дисплеев и внедрение инструментов искусственного интеллекта.

Специалисты подразделения исследований и разработки Tecno предложили буквально взглянуть на смартфоны по-новому. Вендор показал технологию Starry Optical Fiber — это визуальный эффект мерцающего звездного неба на корпусе устройства. Похожее решение можно встретить на потолке некоторых моделей люксовых автомобилей. Концепт Tecno сочетает оптические волокна и мини-светодиоды, которые для демонстрации интегрировали в крышку аккумуляторного отсека смартфона Phantom V Flip 2. Реализация Starry Optical Fiber включает 30 различных производственных процессов, в которых используют полторы сотни ультратонких оптических волокон, филигранно соединенных с 108 мини-светодиодами. Финальная структура, которая получается после соединения компонентов ультрафиолетовым клеем, напоминает ткань.

Пока светодиоды поддерживают четыре режима освещения. Все они неповторимы, заверяют авторы разработки. По названиям этих вариантов свечений можно попробовать представить вероятную картинку: «Приливные волны», «Розовый закат», «Сумерки выходного дня» и «Аврора». Также создатели поспешили заверить, что использование Starry Optical Fiber не повлияет на время работы аккумулятора. Более того, при создании технологии инженеры учли оптимальное теплоотведение смартфона. Подробно продемонстрировать свой концепт Tecno планирует на выставке мобильных технологий в Барселоне MWC-2025 в марте.

Александр Леви