Country Garden значительно сократил убытки

Country Garden, некогда один из крупнейших застройщиков Китая, ныне находящийся под угрозой ликвидации, представил отчеты за 2023 год и первую половину 2024 года. Из них следует, что по итогам 2023 года девелопер понес убытки в размере 178,4 млрд юаней ($24,3 млрд). Это худший результат в истории компании. Но уже по итогам первой половины 2024 года застройщику удалось снизить убытки до 12,8 млрд юаней ($1,75 млрд).

Из $24,3 млрд убытков Country Garden, зафиксированных в 2023 году, $11 млрд связаны со списаниями стоимости активов — жилого фонда, который еще не был распродан. По итогам первой половины 2024 года выручка застройщика составила 102,1 млрд юаней ($14 млрд), что на 55% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В октябре 2023 года Country Garden впервые допустила дефолт по долларовым облигациям. А в феврале 2024 года один из ее кредиторов — Ever Credit Limited — подал иск в Высокий суд Гонконга с требованием ликвидации компании за невыплату долгов по кредиту на 1,6 млрд гонконгских долларов (около $204 млн). Застройщик уже предложил кредиторам план реструктуризации долга, который позволит снизить общую задолженность по долларовым облигациям на 70%. Сейчас долговые обязательства компании перед зарубежными инвесторами составляют $16,4 млрд.

Кирилл Сарханянц