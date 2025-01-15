Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, одежда каких марок идеально подойдет для отдыха на Ривьере Майя, по мнению онлайн-журнала отельной группы Belmond.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Verdugo / AP Фото: Eduardo Verdugo / AP

В то время как традиционная глянцевая пресса становится все менее интересна, в том числе самой себе, набирают обороты издания брендов. Так, например, симпатичный онлайн-журнал выпускает отельная группа Belmond. Недавно, например, в нем вышла подборка мексиканских фэшн-брендов. Привязка к отелям бренда в том, что эти вещи идеально подойдут для отдыха в Maroma — отеле группы на Ривьере Майя.

Sandra Weil создает одежду приглушенных тонов с запоминающимися принтами. Дизайнер работает с традициями страны и создает как одежду в стиле кэжуал, так и вечерние наряды. Ориана Родригес много сотрудничает с местными ремесленниками, украшает яркими сферами одежду из кожи, а ее узнаваемым аксессуаром на каждый день считается сумочка-корзинка из замши. Концепция проекта Amor & Rosas Лауры Мелендрез — поиск местных художников и ремесленников по всей стране, а также следование принципам устойчивого развития. Ее стиль — расслабленные силуэты, вышивки, натуральные ткани типа льна, есть мужские и женские коллекции. Все вещи с идеальным настроением для Ривьеры.

Анна Минакова