Кремлю неизвестно о намерении Украины обменять останки героя СССР на пленных ВСУ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о предложениях обменять эксгумированные во Львове останки советского разведчика Николая Кузнецова на украинских военнопленных. Переговоры о передаче в России останков советского солдата ведутся с украинской стороной уже несколько лет. В 2020 году использовать останки Кузнецова при обмене украинских военнопленных предлагал мэр Львова Андрей Садовый.

«Я не могу вам ответить на вопрос. Мне неизвестно, были ли конкретные предложения или разговоры на этот счет. Конечно же, очень важно все-таки отдавать приоритет живым»,— так пресс-секретарь ответил вопрос журналистки Ura.ru во время конфколла.

14 января исполнительные комитет Львовского городского совета решил перенести мемориальный комплекс «Холм Славы» во Львове на Голосковское кладбище. В комплексе расположены более 200 могил советских солдат, среди которых Герой СССР, разведчик Николай Кузнецов, погибший весной 1944 года на территории Львовской области. О службе Кузнецова написаны десятки книг, сняты фильмы, в российских регионах ему поставлены восемь памятников. Разведчик стал известен тем, что лично убил 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии в Ровно.

С просьбой перезахоронить останки солдата на территории России в горсовет Львова в 2020 году обращалась его племянница Маргарита Брюханова, а также руководство Свердловской области. Львовские власти отказали в перезахоронении дважды — в феврале и апреле 2020 года. Мэр Львова Андрей Садовый говорил, что властям города «Кузнецов не нужен», но «просто так» они его «не отдадут». Он также предлагал вернуть останки солдата в обмен на украинских военных, находящихся в плену в России.

Полина Мотызлевская