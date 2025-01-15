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Коммерсантъ FM
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Полиция опровергла сообщения о стрельбе в рязанской школе

В Управлении МВД по Рязанской области опровергли сообщения о стрельбе в школе №47. В пресс-службе ведомства пояснили, что один из учащихся 8-го класса случайно выстрелил в одноклассника из игрушечного пистолета пластмассовыми шариками. Ранее в школе рассказали «Ъ», что учреждение работает в штатном режиме.

«По предварительной информации, один из учащихся 8-го класса по неосторожности выстрелил из стреляющего пластмассовыми шариками игрушечного пистолета в одноклассника»,— рассказали в МВД. Подросток был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.

О стрельбе в школе сообщало издание Я62 со ссылкой на экстренные службы. В материале утверждалось, что один из учеников получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму после того, как в него выстрелили из травматического оружия.

В школе «Ъ» опровергли сообщения о стрельбе. «Нет, это неправда. Школа №47 работает в штатном режиме. У нас все нормально»,— сказал собеседник «Ъ».

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