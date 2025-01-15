Песков: договор России и Ирана станет основой для отраслевых соглашений

После заключения договора о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном следует ожидать отраслевых двусторонних соглашений, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью иранскому агентству IRNA. Соглашение, как ожидается, будет подписано 17 января.

По словам господина Пескова, документ охватит все сферы российско-иранских отношений, включая военно-политическую, торгово-экономическую, научную, образовательную и культурную. «Указанный договор будет отвечать чаяниям народов двух дружественных соседних государств — России и Ирана, взаимодействие между которыми не направлено против чьих-либо интересов»,— рассказал пресс-секретарь президента.

17 января в Кремле пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Известно, что договор о всеобъемлющем сотрудничестве, состоящий из 47 статей, будет подписан после их встречи. Документ придет на смену устаревшему договору 2001 года.

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