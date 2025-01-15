Транспортная прокуратура проверит санитарное состояние общежитий УрГУПС

Уральская транспортная прокуратура проверит санитарное состояние общежитий Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проверка связана с публикациями СМИ о ненадлежащем состоянии общежитий. Специалисты проверят соблюдение в общежитии санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее руководитель свердловского следственного отдела на транспорте Иван Кунцевич в ходе пресс-конференции сообщил, что преподаватели УрГУПС в обмен на денежные средства ставили оценки студентам или писали за них дипломы. По его словам, это влияет на качество подготовки кадров в университете.

Анна Капустина