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Транспортная прокуратура проверит санитарное состояние общежитий УрГУПС

Уральская транспортная прокуратура проверит санитарное состояние общежитий Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС), сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проверка связана с публикациями СМИ о ненадлежащем состоянии общежитий. Специалисты проверят соблюдение в общежитии санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее руководитель свердловского следственного отдела на транспорте Иван Кунцевич в ходе пресс-конференции сообщил, что преподаватели УрГУПС в обмен на денежные средства ставили оценки студентам или писали за них дипломы. По его словам, это влияет на качество подготовки кадров в университете.

Анна Капустина

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