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Минздрав Башкирии: нарушение при закупке изделий для больниц устранено

В минздраве Башкирии прокомментировали ситуацию с нарушением ФЗ «О контрактной системе» при закупке расходных материалов для накостного остеосинтеза на общую сумму 61,6 млн руб., предназначенных для нужд 24 медучреждений. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в процессе проведения закупки ответственным заказчиком — больницей №18 — была обнаружена опечатка: «В пункте “Толщина пластины” было указано “15 мм” вместо требуемого в соответствии с файлом электронного документа закупки “Описание объекта закупки” значения “1,5 мм”».

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Ответственный заказчик обратился в УФАС по Башкирии с просьбой о выдачи предписания о возвращении процедуры закупки на стадию подачи заявок в целях приведения извещения в соответствие с потребностями заказчиков. В настоящее время в извещение внесены изменения»,— добавили в пресс-службе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», медизделия предназначались для 24 больниц республики. Тендер по их закупке проводил госкомитет по конкурентной политике. На нарушение в антимонопольный орган пожаловалась компания «Мединформ». Заявитель сообщил о расхождении размеров медизделий в закупочной документации, а также о том, что заказчик указал товар «с несуществующей характеристикой».

Венера Хисамова

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