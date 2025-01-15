УФАС нашло нарушение при закупке изделий для больниц Башкирии на 61,6 млн рублей

Управление ФАС по Башкирии усмотрело нарушение закона о контрактной системе при закупке медицинских изделий для накостного остеосинтеза на 61,6 млн руб. Тендер для 24 больниц региона проводил госкомитет по конкурентной политике

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Как сообщила пресс-служба УФАС, на нарушение пожаловалась компания «Мединформ». Заявитель сообщил о расхождении размеров медизделий в закупочной документации, а также о том, что заказчик указал товар «с несуществующей характеристикой».

Управление признало жалобу обоснованной. Заказчикам предписано отменить итоги закупки и изменить аукционную документацию. Кроме этого, будет возбуждено административное дело.

Наталья Балыкова